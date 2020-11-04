Dursunlu Mahallesi'nin yolu genişletildi ve asfaltlandı - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'nin yolu genişletildi ve asfaltlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, Dursunlu Mahallesi Muhtarı Murat Karlık ve diğer ilgililer çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, artık köy yollarını sıcak asfaltla kapladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu büyük bir maliyet olmasına rağmen gelişmiş hizmetin, modern hizmetin her tarafa ulaşması adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın hedefleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burası Malatya merkeze yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta. Malatya'daki hizmet kalitemiz ne ise bundan böyle kırsalda yaşayan hemşehrilerimiz de aynı kalitede hizmet alacak. Bu çalışmalarımız hem Hekimhan ilçesine hem de Dursunlu Mahallemize hayırlı olsun."

Mahalle Muhtarı Murat Karlık da hizmetleri için belediye teşekkür etti.