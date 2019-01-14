Son Dakika Haberleri: Duru, bakliyatları haşlayarak rafa çıkardı

Duru, bakliyatları haşlayarak rafa çıkardı

1 saat önce

Duru Bulgur'un sağlıklı beslenmeyi pratikleştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Duru, bakliyatları haşlayarak rafa çıkardı, System.String[]
Duru Bulgur'un sağlıklı beslenmeyi pratikleştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Duru Bulgur, yeni inovatif ürünü Duru Pratik'i piyasaya sundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:36 

Ekonomi
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