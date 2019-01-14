Duru, bakliyatları haşlayarak rafa çıkardı
1 saat önce
Duru Bulgur'un sağlıklı beslenmeyi pratikleştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.
Duru Bulgur'un sağlıklı beslenmeyi pratikleştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Duru Bulgur, yeni inovatif ürünü Duru Pratik'i piyasaya sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:36
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