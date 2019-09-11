Duru Bebek için kök hücre ve kan bağışında bulunuldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğumundan 2 ay sonra Diamond Blackfan Anemisi tanısı konulan ve yaşama tutunabilmesi için kök hücre nakli gereken 11 aylık Duru Ergan için uygun donör bulanabilmesi için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya öncülük yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilk kök hücre ve kan bağışını da kendisi yaptı.

Denizlili olan ancak Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Osman Ergan (39) ile Buse Ergan (28) çiftinin 11 ay önce dünyaya gelen kızları Duru'ya 2 aylıkken kemik iliğinin yeterli miktarda kırmızı kan hücresi üretememesi rahatsızlığı olan Diamond Blackfan Anemisi tanısı konuldu. O günden beri çeşitli hastanelerde tedavi gören minik Duru için, doktorlar ilik nakli yapılması gerektiğini ailesine bildirdi. Dünyada meydana gelen 1 milyon doğumdan sadece 5 veya 10'unda rastlanan hastalıktan kızlarını kurtarmak isteyen Ergan Ailesi, uygun donörler bulmaya çalışıyor. Uygun döner bulunamazsa riskli bir tedavi yöntemi olan kortizona başlanacak olan minik Duru'nun hayat tutunabilmesi için Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye çalışanları tarafından dün (salı) 'Duru bebeğin parçası ol' sloganı ile kök hücre kampanyası başlatıldı. Nazilli Belediyesi hizmet binası girişinde Kızılay tarafından kurulan standda ilk olarak Belediye Başkanı Özcan, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kızılay standındaki formları doldurarak kan veren Belediye Engin Özcan, Nazilli Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan tüm arkadaşlarımızla birlikte Duru bebeğimiz için kampanya başlattık. Tüm halkımızı kök hücre tespiti için kan vermeye davet ediyoruz. Bu çok önemli bir proje. Nazilli halkımızın iyi niyetine, ferasetine güveniyorum. Halkımızın tamamını belediye içinde oluşturduğumuz bu alana bekliyoruz dedi.

Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Rıdvan Şenol da Türkiye'de uygun kök hücre bekleyen pek çok hasta olduğunu belirterek

Sesini duyuramayan binlerce hasta var. Hem kan hem kök hücre bekliyorlar. Ülkemizde 4 yıldır faaliyette olan kök hücre bankamızda üyelerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla 18- 50 yaş aralığındaki sağlıklı kişileri başvuruyla sisteme kaydediyoruz ve eşleşme olduğu takdirde kanser ve lösemi hastalarının çok büyük oranda iyileşme şansı oluyor. Bu anlamda burada yaşayan herkesi kan vermeye ve hastalara umut olmaya davet ediyoruz dedi.