Duru bebek, sağlığına kavuşmak için destek bekliyor - Son Dakika

Duru bebek, sağlığına kavuşmak için destek bekliyor

İSTANBUL'da, 7 aylıkken 4'üncü Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konulan 1,5 yaşındaki Duru Eryiğit, yaşama tutunmak için yardım bekliyor.

Duru bebek, sağlığına kavuşmak için destek bekliyor, System.String[]

İSTANBUL'da, 7 aylıkken 4'üncü Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konulan 1,5 yaşındaki Duru Eryiğit, yaşama tutunmak için yardım bekliyor. Valiliğin izni ile yardım kampanyası başlatan aile, 4 milyon TL tutarındaki tedavi masrafları için 24 saatte 1 milyon 430 bin TL toplarken, kalan tutar için yardımseverlerden destek istiyor.

İstanbul'da, 7 aylıkken 4'üncü Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konulan Duru Eryiğit'in geçirdiği ameliyat ile karın bölgesinden 15 santimetre büyüklüğünde ve 1 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Duru, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlatılan tedavide 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi gördü. Uzmanlar, küçük Duru'nun sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ve maddi imkanı olmayan aile, yaşama tutunmaya çalışan çocukları için İstanbul Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. Tedavi için, 4 milyon TL gerektiği öğrenilirken, aile başlattığı yardım kampanyası sayesinde yaklaşık 24 saatte 1 milyon 430 bin TL topladı. Minik Duru, yaşama tutunmak için yardımseverlerden destek bekliyor.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 01:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duru bebek, sağlığına kavuşmak için destek bekliyor - Son Dakika
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