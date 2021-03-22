Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış - Son Dakika

Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış

22.03.2021 12:03
Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış, System.String[]

MERSİN'de ailesiyle gittikleri restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümünden sorumlu tutulan işletme sahiplerinin suçladığı iş güvenliği uzmanı Dilek Ü. D.

MERSİN'de ailesiyle gittikleri restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümünden sorumlu tutulan işletme sahiplerinin suçladığı iş güvenliği uzmanı Dilek Ü. D., oyun alanındaki oyuncakların bakımının yapılması için daha önce tutanak hazırlayıp, işletme sahiplerini uyardığını kaydetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Mersin Serbest Bölge'de işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos 2019'da yeni yaşını kutlayan Zafer Tan (45), akşam yemeği için eşi Nilgün (37) ve kızları Duru ve Duygu'yu (15) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemek sonrası Duru, ablasının yardımı ile oyun parkında bulunan oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra çocuklarının hareket etmediğini fark eden aile, panikle sağlık ekiplerini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından Tan ailesi, çocuklarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle işletmeciler Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezasıyla, restoran çalışanları Enver U. ile Mehmet S.'nin ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edildi.İŞLETMEDEKİ EKSİK VE HATALARI BİLDİRMİŞDavanın yedinci duruşması 19 Mart Cuma günü 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada işletme sahiplerinin suçladığı ve davaya sanık olarak eklenen iş güvenliği uzmanı Dilek Ü. D. dinlendi. Kazanın meydana geldiği restoranda Mayıs 2019'da işe başladığını belirten iş güvenliği uzmanı Dilek Ü.D., oluşturduğu risk analizinde iş yerindeki eksikleri ve hataları yazdığını söyledi. İşletme sahiplerini oyun alanındaki oyuncakların bakımının yapılması gerektiği konusunda tutanak hazırlayarak iş yerine teslim ettiğini belirten iş güvenliği uzmanı Dilek Ü. D., işletme sahiplerinin iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterini dikkate almadığını söyledi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen iş güvenliği uzmanı Dilek Ü.D., yükümlülüklerini yerine getirdiği belirtti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış

İş Güvenliği, oyunlar, Mahkeme, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış - Son Dakika


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