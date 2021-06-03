Üye Girişi
Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek - Son Dakika

Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek

03.06.2021 16:31
Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek, System.String[]

MERSİN'de ailesi ile gittikleri restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümü nedeniyle açılan davada işletmenin kusurunun belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

MERSİN'de ailesi ile gittikleri restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümü nedeniyle açılan davada işletmenin kusurunun belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Mersin Serbest bölgede işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos 2019'da yeni yaşını kutlayan Zafer Tan (47), akşam yemeği için eşi Nilgün (39) ve kızları Duru (5) ile Duygu'yu (17) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemek sonrası Duru, ablasının yardımı ile oyun parkında bulunan oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra çocuklarının hareket etmediğini fark eden aile, panikle sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Duru, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından Tan ailesinin şikayetçi olduğu restoran işletmecisi anne ve oğul hakkında, 'bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapis, restoran çalışanları Enver U., Mehmet S. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü.D., iş yeri hekimi Turgay K. hakkında ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları için dava açıldı. Bugün Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet S. katılırken diğer tutuksuz sanıklar katılmadı.

'SAHA DENETİM TUTANAĞINI OKUMADAN İMZALADIM'Duruşmada dinlenen ve sahte saha denetimi evrakı düzenlediği öne sürülen restoran çalışanı sanık Mehmet S., "Olaydan önce iş yeri hekimlerini tanımıyordum. Kazadan sonra işletme sahipleri bana muhasebeciden bazı evrakları alıp sosyal güvenlik müfettişine götürmemi söyledi. İş güvenliği uzmanı Dilek hanım ile muhasebecide buluştuk. Benden bazı evrakları imzalamamı istedi. İşletme sahiplerinin ismini görünce önce imzalamak istemedim ancak belgelerin önemsiz olduğunu belirtilince okumadan imzaladım. Bu evrakların saha denetim tutanakları olduğunu sonradan öğrendim. Suç işleme kastım yoktu" dedi.KUSURU HEYET BELİRLEYECEK

Tarafları dinleyen mahkeme,  işletmenin kusurunun belirlenmesi için dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) bağlı  elektrik ve makine mühendisi ile bir iş güvenliği uzmanından oluşacak bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.


Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek

30 Ağustos, oyunlar, Mersin, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kastamonu Emniyeti'nin Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini "Üşümemesi için içeri davet ettim" diyerek savundu Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti

Son Dakika Haberleri
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:23 Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
16:48 Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı
16:35 Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor
16:28 Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu         
17:41
Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!         
17:30
Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek         
17:23
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak         
17:11
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 17:47:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement