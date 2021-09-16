Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek 39. sıraya gelen Milli Takımımız, iki basamak daha geriledi. Ay-Yıldızlılar, Karadağ beraberliği ve Hollanda yenilgisi sonrası 1455 puanla 41. sıraya yerleşti.
Belçika Milli Takımı, zirvede kalmaya devam etti. 2021 Copa America finalisti Brezilya da 2. sıradaki yerini korurken, İngiltere 3. sıraya yükseldi.
En büyük çıkış ise Kosova'dan geldi. Kosova, 6 basamak daha yükselerek 109'uncu sıraya geldi ve tarihinin en iyi derecesini kaydetti.
Son Dakika › Spor › Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü - Son Dakika Spor