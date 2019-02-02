Dürümcü Emmi 'de Beyran İçiyorum ve Kebapları Deniyorum | Vlog | Yemek Videoları
33 dakika önce
VLOG yemek videoları! Dürümcü Emmi 'de meşhur Beyran içmeye geldik ve birbirinden farklı bir sürü kebapları denedim. Bu meşhur yemeğin adı Beyran çorbası mı? Yoksa sadece Beyran mı? Bu tartışmanın da cevabı videoda gizli.
VLOG yemek videoları! Dürümcü Emmi 'de meşhur Beyran içmeye geldik ve birbirinden farklı bir sürü kebapları denedim. Bu meşhur yemeğin adı Beyran çorbası mı? Yoksa sadece Beyran mı? Bu tartışmanın da cevabı videoda gizli.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube
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