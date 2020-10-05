Dürümcü Mahsun Usta: "20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı" - Son Dakika

Dürümcü Mahsun Usta: "20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı"

İstanbul'da Dürümcü Mahsun Usta olarak müşterilerine hizmet sunan Mahsun Gökçur, "Markamız, 20 yıllık bir birikim ve emeğin ürünü. 2 masalık bir yerle başladık, 5 kardeşim ile birlikte ciddi emek ve zaman harcayarak bu günlerimize geldik" dedi.

Dürümcü Mahsun Usta:

İstanbul'da Dürümcü Mahsun Usta olarak müşterilerine hizmet sunan Mahsun Gökçur, "Markamız, 20 yıllık bir birikim ve emeğin ürünü. 2 masalık bir yerle başladık, 5 kardeşim ile birlikte ciddi emek ve zaman harcayarak bu günlerimize geldik" dedi.

Restoranlarında kullandığı ürünlerin yüzde 80'ini kendilerinin ürettiğini belirten Mahsun Usta, kendi et tesislerinde ürettikleri etleri müşterilerine sunduklarını vurguladı.

Korona virüs dönemindeki kısıtlamalarda hastanelerde görevli sağlık çalışanları için yemek hazırlayan, restoranlarını yardım amaçlı da kullanan Dürümcü Mahsun Usta, "Korona virüs salgını süresince restoranımız sadece paket servis olarak hizmet verdi. Normalleşme süreci kapsamında artık restoranlarımızda hizmet vermeye başladık. Restoranlarımızda gerekli önemleri aldık. Masa düzeni ve ortamı müşterimizin sağlığı için hassasiyetle hazırladık" dedi.

20 yıllık tecrübesiyle müşterilerine hizmet veren Mahsun Usta, şeffaflığa da önem verdiğini belirterek, 'Restoranlarımızda ocaklar, mutfak, salonun ortasındadır. Yani hiçbir şeyi müşterilerimizden saklamıyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Dürümcü Mahsun Usta: 20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı

Koronavirüs, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dürümcü Mahsun Usta: '20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı' - Son Dakika

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