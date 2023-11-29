Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yemeğinden kıl çıktığını iddia ederek ödeme yapmak istemeyen kişinin yediği dürüme kendi saç telini koyması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PARASINI İADE ETTİLER

Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki dönerciye gelen bir kişi, sipariş ettiği dürümü yemeye başladı. Daha sonra kasiyerin yanına giderek yemeğinden kıl çıktığını iddia eden kişi, ödediği parayı geri istedi. Kasiyerin iş yeri sahibiyle telefonda görüşmesinin ardından parası iade edilen kişi, dükkandan ayrıldı.

KAMERAYI HESABA KATMADI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işletme sahibi Onur Armut, kişinin yediği dürüme kendi saç telini koyduğunu gördü. Onur Armut, yaşanan olay nedeniyle çalışanlarının zan altında kaldığını ve müşterilerine mahcup olduklarını söyledi. Agresif tavırlar sergileyen kişinin para iadesi talebinde bulunduğunu aktaran Armut, "Bizim de hatamız olabilir. Anlayışla karşıladık bu durumu ama kendisi kabul etmedi ve paranın iade edilmesini istedi. Kasiyer arkadaşıma talimat vererek parasını geri verdik." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Armut, işletmede hijyen kurallarına dikkat edildiğini dile getirerek, güvenlik kamerasını izledikten sonra işin aslını öğrendiklerini kaydetti. Para vermemek için bu tarz davranışlarda bulunmanın doğru olmadığını ifade eden Armut, işletmesini zan altında bırakan kişi hakkında şikayetçi olacaklarını sözlerine ekledi.