Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi - Son Dakika
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Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi

11.05.2022 15:22

Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi Diyarbakır'da 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından içinde 15 tonluk patlayıcının bulunduğu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 6 yıl geçti.

Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından içinde 15 tonluk patlayıcının bulunduğu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 6 yıl geçti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında terör örgütü PKK mensupları, 12 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü yakınlarında yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı araca yüklemiş, bomba yüklü araç içindeki PKK'lılarla birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'ne gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK'lılar ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler, bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasına doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK'lı teröristler, içinde 15 ton patlayıcı bulunan kamyonu infilak ettirmiş, olayda hepsi akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen vatandaşların yüzlerinde ilk günkü acı hakim.

"O acıyı bire bir yaşadığım için unutamıyorum ölünceye kadar da unutamam"

Katliamda iki kardeşini ve bir yeğenini kaybeden Bayram Yaman engelli haliyle her hafta mezarlığa ziyarete geldiğini ve acılarının tazeliğini koruduğunu kaydetti. Yaman, "2016'da bizim olay oldu, 16 şehit verdik 35 yetim kaldı arkalarında. Halada acımız taze, sanki dün olmuş gibi. Çocuklarını babaları işe gittiğini söylüyor anneleri, büyüyenlere ise artık yavaş yavaş öğretiyorlar. Ben o acıyı bire bir yaşadığım için unutamıyorum ölünceye kadarda unutamam. Devletimiz sağ olsun terörü bitirmek üzere, inşallah kökünü kazacak. Devletimizin yanındayız onlarda bizim yanımızda. Allah haklarını onlara bırakmasın" dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Salih Yaman'ın oğlu Muhammed Yaman ise babasızlığın çok kötü bir şey olduğunu, babalar günleri buruk geçtiğini söyledi. Yaman, "Babasızlığı çok yaşıyoruz, her babalar gününde çevremdekiler babalarına hediyeler alıp bir etkinlik yapacaklarını söyleyince biz üzülüyoruz. Bu adaletsizlik gibi bir şey" diye konuştu.

Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi
Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dürümlü katliamından 6 yıl geçse de acıları ilk günkü gibi - Son Dakika


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