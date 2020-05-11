Dürümlü katliamının acısı dinmiyor - Son Dakika
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Dürümlü katliamının acısı dinmiyor

13 dakika önce

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında dört yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda hayatını kaybeden 16 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

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Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında dört yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda hayatını kaybeden 16 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda hayatını kaybeden 16 kişinin acısı dinmedi.

36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısının gerçekleştiği mezrada aradan geçen 4 yıla rağmen hüzün hakim. Mezarlığı ziyaret eden şehit yakınları, gözyaşları döküp, şehitler için dua ediyor.

Terör örgütü PKK'nın yaptığı bombalı saldırıda iki kardeşini, amcasını ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının ilk günki gibi taze olduğunu belirtti.

Yaşadıkları üzüntünün tarif edilemeyeceğini vurgulayan Yaman, her telefon ve kapı çalışında şehit olan yakınlarının geleceği hissinin kendilerinde oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim ne acımız bitiyor ne de acının tarifi olabiliyor. Kapı açıldığında ansızın onlar içeri girecek gibi düşünüyoruz. Sonra bakıyoruz ki başkası geldi. Olayın ardından küçük olan çocuklara 'Babalarınız işe gitmiş, gelecek' diyorduk. Şimdi artık büyüdüler onlar da biliyor. Çocuğa bunu dediğimiz zaman, o dehşeti yaşıyor, lanet okuyor. 'Benim babamın ne günahı vardı? Beni neden babasız bıraktılar' diyor. Olaydan sonra eşi ölen kadınlar çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor."

"Kürt kardeşlerim uyansınlar. PKK maşadır"

Terör örgütü PKK'nın, sürekli Kürtleri katlettiğini dile getiren Yaman, şunları aktardı:

"Bizim suçumuz, günahımız yoktu. PKK işlediği bütün cinayetlerde bugüne kadar hep sivilleri hedef aldı. 'Kürt'üm diyen bu tabloya baksın. PKK, 'Kürtlerin savunucusuyum' diyor, yalan. Benim savunucum Türkiye Cumhuriyetidir. PKK, kalkıp bana savunuculuk yapamaz. 'Kürt'ün savunucusuyum' deyip, geliyorsun, vahşeti, katliamı Kürtlere yapıyorsun. Kime hizmet ettiklerini bilmeyen kalmamıştır. Bilmeyenlere de ben buradan çağrı yapıyorum. Lütfen uyanan artık. Kürt kardeşlerim uyansınlar. PKK maşadır, tetikçidir."

Yaman, terör örgütünün siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'ye de tepki göstererek, "Bunlar bu ülkeye ben hizmet ediyorum diyorlarsa, PKK ile ülkemi bölmek isteyenlerle kol kola, el ele gezmesinler. Bu şehitlere gelip baksınlar. Ülkeme ihanettir, benim kanıma dokunuyor." ifadelerini kullandı.

"Şehit statüsü istiyoruz"

Yaman, PKK'nın saldırısında hayatını kaybedenlerin statüsünün sivil terör mağdurundan çıkartılıp şehit statüsüne alınmasını talep ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan bir ricamız vardır. Burada yatan 16 şehit var. Biz terör mağduru değiliz. Biz teröristlerle çatışmaya girerken bunlar bu bombayı patlattılar. Tek bir isteğimiz var. Bu çocukların hatırı için, bu şehitlerin hatırı için bizi sivil terör mağdurluğundan çıkarsınlar, şehit statüsüne koysunlar. Sivil terör mağduru olarak lanse edilmek istemiyoruz."

"Onlar şehit olduktan sonra hayatımız alt üst oldu"

Saldırıda babasını, ağabeyini, amcasını ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman da yaşadıkları acının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Saldırıda 16 ton bomba kullanıldığını anımsatan Yaman, şunları dile getirdi:

"Onlar şehit olduktan sonra hayatımız alt üst oldu. 500 sene de geçse bu acı bizim içimizden çıkmaz. Ben mezara girinceye kadar bu acı devam edecek. Ben de Kürt'üm, ama bunlar gibi değil. 'Kürtleri savunuyorum' diyorlar. Sen nasıl Kürtleri savunuyorsun? Sen bunları öldürerek mi savunuyorsun? 16 kişiye, kişi başı bir ton bomba düştü. Paramparça oldu hepsi. Biz kimsenin parçasını bile bulamadık. Hayvan bunu yapmaz, bu insanlık değil."

Terör örgütünün Kürtleri katlettiğini vurgulayan Yaman, "HDP, çocukları kandırıp dağa götürmesin. Bunların ne suçu vardı? Hepsi Kürt'tü. Ne yaptılar, gelip bizi öldürdüler. Kürtleri öldürdüler. Bu acı öldüğüm zaman ancak içimden çıkar. Kürtler uyansın diyorum." ifadesini kullandı.

"Bu acı unutulmamalı"

Türkiye'nin birlikteliğine ve kardeşliğine kimsenin engel olamayacağını anlatan Yaman, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Herkes kardeş, kimse ayrım yapmasın. Allah devletimizden razı olsun, bugüne kadar bizi unutmadılar. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun, kimse bizi unutmadı. Bu acı sadece bizim acımız değil, bu acı unutulmamalı." diye konuştu.

"Her gün içimizde o acıyı yaşıyoruz"

Katliamda ağabeyini, kardeşi, yeğenini ve yakın akrabalarını kaybeden Bayram Yaman da saldırının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, acısının ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

"Günümüz gün değil. Her gün içimizde o acıyı yaşıyoruz. Bizim için hayat çok zor. 16 şehidin acısıyla içimiz her gün buruk. Olayın yaşandığı yere baktığımda olay sanki bugün olmuş gibi geliyor bana." diyen Yaman, acıyı ölene kadar yaşacaklarını bildirdi.

Yaman, terör örgütünün yaptığı katliamdan geriye kalanlara devletin sahip çıktığına işaret etti.

Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 16 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:08 Kaynak: AA


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