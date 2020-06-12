Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı - Son Dakika



Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 yıl önceki Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırının faili İzzet Yiğit olduğunu açıkladı. Saldırıda 16 yakının kaybeden Hacı Yaman, "Cumhurbaşkanımız taziye yerine geldiğinde bizzat babama sarılarak şehitlerin kanlarını yerde bırakmayacaklarını söylemişti. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 sivilin şehit edildiği, 36 kişinin yaralandığı olayın ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit olduğunu açıkladı.

Açıklamanın ardından Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırıda 2 kardeşini, amcası ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Şehitlerinin kanının yerde kalmadığını söyleyen Hacı Yaman, "Bugün o şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız taziyeye geldiğinde babama sarılıp, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.