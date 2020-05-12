Dürümlü şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda hayatını kaybeden 16 kişi dualarla anıldı.

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbederek 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda yaşamını yitiren 16 kişinin acısı dinmedi. Mezarlığı ziyaret eden şehit yakınları, gözyaşları döktü, dua etti.

Her yıl şehitler için yemekli mevlit veren şehit yakınları bu yıl koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir araya gelmedi. Tanışık köyünde, cami hoparlöründen şehitler için mevlit okunarak, dua edildi.

Terör örgütü PKK'nın yaptığı bombalı saldırıda iki kardeşini, amcasını ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle bu yıl şehitler için toplu mevlit etkinliği düzenlemediklerini söyledi.

Camide mevlit okunduğunu, şehitler için dua edildiğini dile getiren Yaman, katliamı lanetledi.

Yaman, şöyle dedi:

"Şehitler ölmez. Allah bizi onların hayrında mahrum etmesin. Allah onlara da bu acıyı yaşatsın. PKK terör örgütünü yaptığı bütün katliamlar için kınıyorum ve lanetliyorum. Terör örgütünün Allah belasının versin. Onun uzantısı HDP'yi de kınıyorum."

Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 16 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.