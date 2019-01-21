Durumu Kötüye Giden Rojbin Acil Nakil Sırasından Çıkarıldı

Durumu kötüye giden Rojbin acil nakil sırasından çıkarıldı Çaresiz baba, kızı için duyarlı insanlardan yardım bekliyorANKARA - Şırnaklı bir babanın 3 çocuğundan birisi olan Rojbin Yürük, kalp nakli bekliyor.

Durumu kötüye giden Rojbin acil nakil sırasından çıkarıldı

Çaresiz baba, kızı için duyarlı insanlardan yardım bekliyor



ANKARA - Şırnaklı bir babanın 3 çocuğundan birisi olan Rojbin Yürük, kalp nakli bekliyor. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekleyen çaresiz baba Abdurrahman Yürük, "Evimiz barkımız Şırnak'ta kaldı, biz şu anda İstanbul'da bu tedaviyi görüyoruz. 2 yıldan bu yana hastalığı açısından bir ilerleme sağlanmış değil. Son tahlillerle birlikte durumunun daha da ağır olduğunu, gittikçe kötüye gittiğini söylüyor doktorlar" dedi.

Şırnaklı Abdurrahman ve Evin Yürük çiftinin 3 çocuğundan biri olan Rojbin Yürük, çok uyuması, vücudunun şişmesi ve morluklar nedeniyle doktora götürülürken yapılan tetkiklerin ardından kalbinin ve karaciğerinin iflas ettiği ve durumunun çok ağır olduğunu tespit edilmişti. Rojbin, tedavi edilmek üzere Şırnak'tan hava ambulansıyla Ankara'ya getirilirken 7 gün yoğun bakımda kalan Rojbin'in eski sağlığına kavuşması için yaklaşık 2 buçuk yıldır Ankara'da tedavi uygulandığını ifade eden baba Yürük, şartların ağırlaşmasıyla kalabilecekleri akrabaları olduğu için doktordan Rojbin'in İstanbul'da bir hastaneye sevk edilmesini talep ettiklerini belirtti. Rojbin'in şu anda İstanbul'da tedavisinin devam ettiğini dile getiren Yürük, "Evimiz barkımız Şırnak'ta kaldı, biz şu anda İstanbul'da bu tedaviyi görüyoruz. 2 yıldan bu yana hastalığı açısından bir ilerleme sağlanmış değil. Son tahlillerle birlikte durumunun daha da ağır olduğunu, gittikçe kötüye gittiğini söylüyor doktorlar" şeklinde konuştu.



"Acil nakil sırasından çıkarıldı ama durumu acil"

Baba Yürük, kızının sağlığına kavuşması için kalp nakli olması, bunun için de organ bağışı olması gerektiğini ifade ederek, "Duyarlı insanlarımızdan bağışta bulunmalarını ümit ediyoruz. Bizim gibi bir çok hasta nakil bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın akrabaları duyarlı olursa beş kişiye can oluyor o beden. Rojbin hastanede yattığı süre boyunca Sağlık Bakanlığının acil nakil sırasındaydı, şu anda evden tedavi gördüğü için normal nakil sırasına geçti çünkü yatan hastaya öncelik veriliyor. Ama evden takip ediliyor diye durumu iyi anlamında değil, hastanelerin bir çoğunda yer olmadığından ve ayakta tedavi edilebilir denildiği için evde tedavi ediliyor" diye konuştu.

Hastalığı nedeniyle sadece birinci sınıfa gidebilen Rojbin, 12 yaşında olmasında rağmen adını dahi yazamıyor. Çizim yeteneği son derece güzel olan Rojbin ileride tasarımcı olmak istiyor. Rojbin, nakil olduktan sonra okuluna kavuşacak ve derslerine kaldığı yerden devam edecek.

Rojbin tüm duyarlı vatandaşlardan kendisine ve tüm nakil bekleyen hastalara bağışta bulunmaları konusunda çağrıda bulunurken, "Diğer çocuklar gibi eğlenmek isterdim, okula gibi arkadaş edinmeyi isterdim" dedi.

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