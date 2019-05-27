Son Dakika Haberleri: 'Durumun çok ciddi olduğu herkesçe biliniyor'

'Durumun çok ciddi olduğu herkesçe biliniyor'

4 saat önce

ALINAN ağır seçim sonucunun ardından SPD Parti yönetimi 3 Haziran'da olağanüstü toplanacak.

'Durumun çok ciddi olduğu herkesçe biliniyor', System.String[]
ALINAN ağır seçim sonucunun ardından SPD Parti yönetimi 3 Haziran'da olağanüstü toplanacak. SPD Lideri Andrea Nahles, toplantıda partinin yeni stratejisinin ele alınacağını söyledi. SPD'nin çevre ve iklim konularında acil bir şekilde tutum belirlemesi gerektiğini belirten Nahles, "Ama sadece bu konuda değil" dedi. SPD'nin sol kanadının önemli üç ismi de partinin yeni politikalar belirlemesi için ultimatom verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, Meclis Grup Başkanvekili Matthias Miersch ve Gençlik Örgütü Başkanı Kevin Kühnert, partinin sol politikalara yönelmesini talep eden ortak bir metin hazırladı. Metinde, çevre ve iklim koruması, temel emeklilik, internet vergisi, göç ve meslek eğitimi alanlarında parti politikalarının netleştirilmesini istediler. Üç isim de, "Ana konularda CDU ve CSU'nun bizi engellemelerine artık sabır göstermek istemiyoruz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:08 
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