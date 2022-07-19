Edinilen bilgiye göre, 14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen önleme faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentteki farklı noktalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramada toplamda 6 ruhsatsız tabanca, 39 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Durumundan şüphelenilen 6 kişinin üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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