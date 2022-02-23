Durumundan şüphelenilen araçtan hırsızlık malzemeleri çıktı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde; polis ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 1462. sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda arka koltuk üzerinde bulunan poşet içerisinde yakılmış kablo, bakır borular ve teyp ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ