Durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden tabanca çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de, polisin durumundan şüphelendiği bir şahsın üzerinden kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesinde yaşandı. Bölgede görevli polis ekipleri, kaldırım üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada isminin A.A. (25) olduğu belirlenen şüpheliye yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen ses ve gaz fişeği atan tabancadan çevirme olduğu değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR