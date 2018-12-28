Duruş Bozukluğu ve Duygusal Stres'ten

Boyun ağrıları günümüzde en sık rastlanan ağrı türlerindendir. Gün içerisinde yaptığımız birçok hareket boyun ağrılarına neden olmaktadır.

BOYUN AĞRISI

Boynumuzu ayakta tutan 7 omur kemiği vardır. Omurlar arasında, ikinci ve üçüncü omurlar arasından başlayan ve disk adı verilen kıkırdak doku bulunmaktadır. Boyun aynı zamanda başın ağırlığını taşıyan ve hareketi sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu yüzden, boyun omurları hareketli bir yapıya sahiptir ve içerdiği kas-eklem-sinir ve bağ dokusu zenginliği nedeniyle boyun ağrıları sık karşılaşılan bir durumdur. Boyunda sinir sıkışması – boyun fıtığı, boyun kireçlenmesi, duruş bozukluğu – duygusal stres, darbeler ve zorlanmalar en sık karşılaşılan boyun ağrılarıdır.

Boyundaki problemler vücudun birçok bölgesinde ağrı hassasiyetine kaynaklık edebilirler. Baş ağrısı, baş dönmesi, omuz-kol bölgesinde ağrılar, boyun kaslarının yapıştığı alanlar olan köprücük kemiği, göğüs kafesi, kaburgalarda ağrı-hareket kısıtlılığı ve sinir basısına neden olabilirler. Ayrıca boyun bölgesi ile kuvvetli bağlantıları bulunan diyafram bölgesinde ortaya çıkabilen sorunlar nefes açlığı, bel ağrılarına yol açabileceği gibi yine boyunda yer alan ve iç organlar ile bağlantılı bulunan sinirsel yapılarda da etkilenme görülebilir. Bu nedenle boyun ağrılarına daha geniş açıdan bakmak tedavide kolaylaştırıcı bir faktördür.

Boyun bölgesinde ortaya çıkabilecek ve en sık karşımıza çıkabilecek diğer durumlar aşağıda yer almaktadır. Ancak boyun bölgesi yukarıda bahsedilen bağlantıları nedeniyle birçok sistemi içine alabilecek problemlere kaynaklık edebileceğinden dikkate alınmalıdır.

BOYUN KİREÇLENMESİ:

Kemik, bağ ve kas gibi yapıların bozulması boyun kireçlenmesine neden olmaktadır. Yaşlanma, mikrotravmalar, makrotravmalar, duruş bozuklukları ve genetik faktörler bu durumun nedenleri arasında yer almaktadır.

Boyun kireçlenmesi aynı zamanda kolda güçsüzlük, hissizlik, yanma, batma, ellerde zayıflık, beceri azalması, uyuşma, karıncalanma, kulak çınlaması, baş dönmesi ve bulanık görme gibi sorunlara da yol açabilir.

Boyun kireçlenmesinin tedavisinde genellikle istirahat, boyun desteği, fizik tedavi ve ilgili alana enjeksiyonlar önerilmektedir.

DURUŞ BOZUKLUĞU VE DUYGUSAL STRES:

Vücudumuz dengeyi sağlayabilmek adına boynu öne doğru iter. Bu durum sırtta kamburlaşmaya, boynun öne kavis yapmasına neden olur. Oluşan duruş bozukluğu ile boyun kasları sertleşir, kasılır ve kas yorgunluğu gibi problemleri beraberinde getirir. Günlük hayatımızda yaşadığımız stres, sinir, üzüntü, korku gibi duygular kasların kasılmasına neden olur.

İş veya aile ile ilgili endişelerin yarattığı stres veya kızgınlık, üzüntü veya korku da boyun kaslarını kasar. Ayrıca boyun yaralanmalarını da şiddetlendirir. Sinirli ve gergin bir kişinin düzelmesi daha uzun sürer. Düzenli gevşeme ve yapısal problemlerin tedavisi bu rahatsızlığın uzun vadede çözümü için gerekli olabilir. Bu kaslara ve ilgili yapılara yönelik olarak yapılacak enjeksiyon tedavileri, manuelterapi, akupunktur ve fizik tedavi uygulamaları ile olumlu yanıt alınmaktadır.

DARBELER VE ZORLANMALAR:

Genellikle trafik kazaları, spor yaralanmaları, düşme gibi nedenlerle ortaya çıkan ağrı türleridir. Bu ağrıların ortaya çıkmasına boyun bölgesini oluşturan kemik, kas ve ligamanlarda oluşan hasarlar neden olmaktadır. Özellikle trafik kazalarında yaşanan boynun kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucu faset eklemlerde hasar görülebilir ve bu durum kronik ağrıya neden olmaktadır. Darbe ve zorlanmalara bağlı olan ağrıların tedavisinde faset eklem enjeksiyonları, nöralterapi, mezoterapi, akupunktur ve ozonterapi gibi yöntemler kullanılmaktadır.

BOYUNDA SİNİR SIKIŞMASI, BOYUN FITIĞI:

Boyunda bulunan disklerin fıtıklaşması ve eklemlerde oluşan kireçlenmelerin sinirlere baskı yaparak hasara yol açması sonucu oluşabilen ağrı türleridir. Daha az oranda görülmektedir. Bu gibi durumlarda ağrılar yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Gençlerde bu problemler boyun fıtığına yol açarken, ilerleyen yaşta ki hastalarda kireçlenme sorununa neden olmaktadır. Bu gibi sorunların tedavisinde ilaçlar, istirahat, boyun desteği, fizik tedavi nöralterapi, mezoterapi PRP ve ozonterapi, akupunktur, epidural enjeksiyon ve ileri vakalara cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.