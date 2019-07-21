Duruş bozukluğuna Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) biriminde duruş bozukluğu tedavisi yapılıyor.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, omuz, sırt ve bel ağrıları ile kas kuvvetsizliği ve sinir sıkışmalarına yol açarak, yaşam kalitesini ciddi ölçüde bozan, başta kamburluk olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklı duruş bozukluklar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Sağlık Bakanlığı
ve Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) tarafından, "Kamu Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen hastanede, ileri teknoloji cihazlarla uluslararası standartlarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hizmeti sunuluyor.
FTR hizmetleri kapsamında, halk arasında sıkça görülen ve erken yaşlarda müdahale edilmediği takdirde kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilen duruş bozukluklarının da tedavisi yapılıyor.
gi verilen açıklama söyle:
"Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'ne kifoz şikayeti ile başvuran hastalarda egzersiz programlarının da içinde olduğu çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor.
Tedaviye öncelikle ağrı kesici ilaçlar, egzersiz ve korse gibi yöntemlerle başlanıyor. Eğer altta yatan bir kemik erimesi yani osteoporoz varsa, öncelikle buna yönelik tedaviler yapılarak kamburluğun ilerleyişi yavaşlatılabiliyor.
Erişkin yaştaki kamburlukta korse tedavisi sadece ağrıyı azaltma amacıyla kullanılıyor. Çünkü kemik gelişimini tamamlamış bireylerde korse ile oluşan kamburluk düzeltilemiyor ancak fizik tedavi ve egzersizler ile kifoza bağlı ağrı azaltılabiliyor. Bu amaçla kamburluğa ters yönde etki edecek vücut pozisyonunun elde edilmesi, düzenli egzersiz, yüksek düzey aktivitenin korunması ve günlük germe egzersizlerinin devamı ile kifozun tedavisinde başarılı sonuçlar alınabiliyor.