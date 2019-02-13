Duruş Bozukluğunu Gideren Egzersizler Nelerdir?

Modern yaşamda kullandığımız aletler kuşkusuz pek çok faydalı özelliği barındırıyor.

Modern yaşamda kullandığımız aletler kuşkusuz pek çok faydalı özelliği barındırıyor. Yalnız bunları kullanmanın bazı yan etkileri de mevcut. Uzun süre bilgisayar başında çalışıyor veya cep telefonuna bakarak vakit geçiriyorsanız duruşunuz bozulabilir. Kötü bir duruşta uzun süreler geçirmek boyun ve sırt ağrısına neden olabilir.



Uzun süreler boyunca oturmak da kasları olumsuz etkiler ve duruşu bozar. Eğer ofis işi yapıyorsanız veya öğrenci iseniz kendinize dik oturmayı hatırlatabilirsiniz. Ayrıca her 45 dakikada bir yerinizden kalkmak, kısa süreliğine ayakta yapılabilen aktiviteler bulmak da bedeni canlandıracaktır.



Bunlara ek olarak şimdi vereceğimiz egzersizlerle duruş bozukluğunu giderebilirsiniz. 1. Kalça köprüsü 2. Squat 3. Omuz esnetme 4. Kobra duruşu 5. Gövde döndürme hareketi 6. Çocuk duruşu

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