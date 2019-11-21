Duruşma saatini kitap okuyarak bekliyorlar

Ordu'nun Fatsa Adalet Sarayında her perşembe günü, vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla "Okuyalım-Okutalım Projesi" başlatıldı.



Fatsa ilçesindeki adalet sarayında başlatılan proje kapsamında, duruşma saatini bekleyen vatandaşların psikolojik olarak rahatlaması ve okuma alışkanlıklarının gelişmesi adına "Okuyalım-Okutalım Projesi" başlatıldı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında açılan stantlar sayesinde vatandaşlar, diledikleri kitabı okuma fırsatı buluyor. Proje sayesinde insanlar, yargı yoluna gitmeden de şikayetlerinden de vazgeçebiliyor.



Proje hakkında açıklamalarda bulunan Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, "Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Okuyalım-Okutalım Projesi' adı altında duruşma bekleyen vatandaşlarımızın, duruşmaya girmeden önce psikolojik rahatlamalarını sağlamak, öte yandan duruşmaya girmeden evvel yine son yasal düzenlemeler ile oluşturulan arabuluculuk, uzlaştırma, seri yargılama usulü, basit yargılama usulüne ilişkin kurumlara dair bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla duruşma aralarında vatandaşlarımıza kitap standı açıyoruz. Kitap standı neticesinde vatandaşlarımız kitaplarını okuyor. Bazen de anlaşma sağlanmasına bu sayede vesile oluyoruz. Bu anlamda 'okuyalım ve okutalım' projesiyle haftanın bir günü, perşembeleri, duruşmaların en yoğun olduğu vakitte icra edilmektedir" dedi.



Projenin boşanmak üzere olan ailelere de faydalı olduğunu aktaran Başsavcı Çabukoğlu, "Boşanan ailelerin çocuklarının en az etkilenmesini sağlamak adına ve özellikle duruşmada çocukların dinlenme durumu söz konusu olduğunda psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak adı altında çocuklarımıza da çocuk kitaplarını okutuyoruz. Bu da kendilerini en azından bir parça rahatlamalarını sağlamakta. Bu proje çerçevesinde tüm Fatsa halkımızı adliyemize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Stantta bulunan kitapların içeriğinden ve türünden de bahseden Başsavcı Çabukoğlu şunları söyledi:



"Burada sadece roman tarzı kitaplar değil özellikle anlaşmanın önemi, öfkenin dindirilmesi, psikolojik nitelikli kitaplarımızı sergiliyoruz ki vatandaşımız duruşmaya girdiğinde şikayetinden vazgeçebilsin, uzlaşabilsinler. Böylece insanlarımız hiç yargı yoluna gitmeden şikayetten vazgeçmek suretiyle davalarından feragat etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bir baskı unsuru değil, bir alternatif olarak bu seçeneği sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Fatsa halkı da buna teveccüh etti. Duruşma aralarında kitap okuyabiliyorlar" diye konuştu. - ORDU