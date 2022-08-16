Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama - Son Dakika
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Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama

16.08.2022 13:12

Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı.

Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama

İSTANBUL - Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, "Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek" dedi.

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada Ece Erken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül Adliye önünde açıklama yaptı.

Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama - Son Dakika

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