Son Dakika Haberleri: Duruşma salonunda kavga çıktı
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Duruşma salonunda kavga çıktı

17 dakika önce

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı.

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Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı. Polis ekipleri duruşma salonunu boşalttı.

(İHA)

Emine Bulut, Kırıkkale, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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Son Dakika: Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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