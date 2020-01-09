Duruşma sonrası adliye karıştı - Son Dakika
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Duruşma sonrası adliye karıştı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır'ı (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan oto tamircisi Abdullah K'nin yargılanmasına devam edildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır'ı (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan oto tamircisi Abdullah K'nin yargılanmasına devam edildi. Ölen gencin anne ve babası mahkeme çıkışında Abdullah K'nin yakınları tarafından darp edildi. Her iki taraf da bir birlerinden şikayetci oldu.


Olay 8 Mayıs 2018 tarihinde, İnegöl Belediyesi'nin yeni binası inşaatı önünde meydana geldi. Rıdvan Çakır (33), daha önce husumetli olduğu Abdullah K. ile İnegöl inşaat önünde denk geldi. Aralarında tartışma çıkan şahıslar, bir anda kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Abdullah K, belindeki silahla Rıdvan Çakır'a ateş etmeye başladı. Kafasına ve karın bölgesine kurşun isabet eden Rıdvan Çakır kanlar içinde yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Rıdvan Çakır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Abdullah K, emniyete giderek teslim oldu. Şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tutuklu sanık Abdullah K'nin yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün yapılan duruşmada sanık daha önce verdiği ifadeyi tekrarladı. Abdullah K, "O gün beni maktul bir kaç kez aradı ve daha sonra küfürlü mesajlar gönderdi. Daha sonra beni olayın yaşandığı yere çağırdı. Ben gittiğimde silahını çıkardı, ben de silaha müdahale ederken patladı. Ben suçsuzum" dedi.


Mahkeme heyeti duruşmayı şubat ayına erteledi. Duruşma sonrası adliye karıştı. Ölen Rıdvan Çakır'ın yakınları ile tutuklu sanığın yakınları arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya avukatlar da dahil olunca ortalık karıştı. Rıdvan Çakır'ın anne ve babası yaralandı. Polis olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Her iki taraf da bir birlerinden şikayetçi olunca ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:57 Kaynak: İHA
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