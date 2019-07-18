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DURUŞMA SONRASI KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

2 saat önce

SOSYAL medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle mahkemeye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşma sonrası açıklama yaptı.

DURUŞMA SONRASI KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA, System.String[]
SOSYAL medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle mahkemeye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşma sonrası açıklama yaptı.
Kaftancıoğlu, "Ordunun yoksul bir köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Bana ve beni gibilerine yaşatılan hayattan kurtulmanın tek yolunun okuman ve mücadele etmek olduğu gerçekliğiyle çok erken yaşta yüzleştim. O günlerde kurduğum hayaller beni bugün buraya getirdi. Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim." dedi. Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu partililerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:
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- Çağlayan Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık
-CHP'li milletvekilleri
-CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması
-Genel ve detaylar


Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:31 Kaynak: DHA
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