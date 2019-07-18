Duruşma sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı

Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur

Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu