Duruşma sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama
2 saat önce
SOSYAL medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle mahkemeye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşma sonrası açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:36 Kaynak: DHA
SOSYAL medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle mahkemeye çıkan CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
duruşma sonrası açıklama yaptı.
Kaftancıoğlu, "Ordunun yoksul bir köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Bana ve beni gibilerine yaşatılan hayattan kurtulmanın tek yolunun okuman ve mücadele etmek olduğu gerçekliğiyle çok erken yaşta yüzleştim. O günlerde kurduğum hayaller beni bugün buraya getirdi. Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim." dedi. Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu partililerle fotoğraf çektirdi.
Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez