Duruşma Sonrası Kavga - Zonguldak

Zonguldak
'ta, yerel yayım yapan gazetede çalışan bir kişi, yakınlarıyla girdiği duruşmanın ardından çıkan tartışma sonucu silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kentte yayım yapan yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Selçuk
Koçaklı, yakınlarıyla Zonguldak Adliyesinde görülen duruşmaya girdi.
Duruşmanın ardından Koçaklı ve yakınları, adliye önünden ayrıldıkları sırada davalı oldukları karşı tarafın yakınlarıyla tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur K., yanında bulunan tabanca ile Koçaklı'yı yaraladı. Selçuk Koçaklı'nın yaralanması üzerine yakınları karşı tarafa saldırmaya devam etmesi üzerine adliyede görevli polis ve jandarma ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılan Koçaklı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Bu arada olay yerinden kırmızı bir kamyonetle kaçan Uğur K. ve yanındakiler, polis ekiplerince gözaltına alındı.