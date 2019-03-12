Duruşmada Ali Bashar Kuyruğu: Vahşetin Detayları Anneyi Kahretti

IRAKLI Ali Bashar, ailesiyle birlikte 2014 yılında Almanya'ya sığındı.

IRAKLI Ali Bashar, ailesiyle birlikte 2014 yılında Almanya'ya sığındı. Annesi, babası ve küçük kardeşiyle birlikte Hessen Eyaletine yerleşti. Burada mülteci yurdunda yaşamaya başladı. Ali Bashar, tanıştığı 14 yaşındaki Susanna'ya 2018 yılının 23 Mayıs akşamı kaldığı yurdun yakınlarındaki açık alanda tecavüz etti. Susanna'nın durumu polise anlatacağını söylemesi üzerine de kızı öldürüp tren raylarının yakınındaki alanda toprağa gömdü.



AİLEYLE BİRLİKTE HEMEN KAÇTILAR



Cinayeti ailesine anlattı. Aile, apar topar bavullarını toplayıp İstanbul aktarmalı Erbil'e kaçtı. 6 Haziran'da küçük kızın cesedi bulundu. Federal polise ait özel bir ekip, Federal Polis Müdürü'nün başkanlığında Erbil'e uçtu. Erbil yönetimi Ali Bashar'ı yakalayıp Alman polislere teslim etti. Bashar 10 Haziran'da Almanya'ya getirildi. Frankfurt'taki cezaevinde 300 gündür yargılanacağı günü bekliyordu. ve dün Wiesbaden'da hakim karşısına çıktı.



BASIN DA HALK DA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ



Ali Bashar'ın yargılandığı davaya ilgi büyük oldu. Mahkemenin seyircilere ayrılan bölümünde duruşmaları takip etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ali Bashar, saat 08.00 sıralarında özel güvenlik önlemleri altında mahkeme binasına getirildi ve yargılanmanın yapıldığı salona çıkarıldı. Bashar'ın davasına basın da büyük ilgi gösterdi. Mahkeme başlamadan önce hakim, basın mensuplarının görüntü almasına izin verdi. Bashar fotoğraf ve kameraların görüntü aldığı sırada kimi zaman başını önündeki masaya koydu. Kimi zaman da iki eliyle yüzünü kapatarak basının görüntü almasını engellemeye çalıştı.



MÜSLÜMAN VE MÜLTECİLERE PROTESTO



İddianameyi okuyan savcı tecavüzün ve cinayetin nasıl işlendiğini detaylarıyla anlattı. Tercüman da Ali Bashar'a tercüme etti. Duruşmada Susanna'nın annesi de vardı. Müdahil olarak duruşmaya katılan anne siyahlar içinde duruşmayı izledi. Savcı küçük kızın nasıl vahşice öldürdüğünü detaylarıyla birlikte anlatınca anne gözyaşlarına boğuldu. Duruşma öncesi bazı göstericeler mültecilere ve Müslümanlara yönelik protesto eylemi yaptı. Bir kişi de 'mültecilere nefret kampanyası yapmayın' pankartı açtı. Polis bu kişiyi mahkeme binasının önünden uzaklaştırdı.

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