Son Dakika Haberleri: Duruşmada Avukatlar ile Hakim Tartıştı

Duruşmada Avukatlar ile Hakim Tartıştı

1 saat önce

İstanbul Adliyesi'nde görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında "usul" tartışması yaşandı.

Duruşmada Avukatlar ile Hakim Tartıştı, System.String[]
İstanbul Adliyesi'nde görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında "usul" tartışması yaşandı. Hakim oturarak konuşan avukatların ağaya kalması yönünde uyardı. Yaşanan tartışmada hakim, avukatları dışarı çıkarttı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaya ilişkin bir duruşmada mahkeme başkanıyla taraf avukatları arasında gerginlik yaşandı. Duruşmada olaya ilişkin şahidin beyanı esnasında sanık avukatı Rumeysa Kılıç'ın itirazı üzerine başlayan tartışmada mahkeme başkanı, avukatın ayağa kalkarak konuşmasını istedi. Avukat Rumeysa Kılıç ise 'usulde böyle bir şey yok' dedi. Bu sırada diğer sanık avukatı Ali Rıza Dizdar da avukat meslektaşına destek verdi. Avukatlar "Sadece hüküm ayakta dinlenir. Ceza muhakemesinde usul budur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanınca avukatlara bir duruşma disiplini olduğu, duruşma disiplinine uyulmaması halinde salondan çıkarılacakları hatırlatıldı. Sanık avukatı Ali Rıza Dizdar'ın oturarak konuşmasına devam ederek, "Ben ayağa kalkmadan konuşacağım. Savunma hakkımız zedelenmektedir. Ben ayağa kalkmadan konuşmaya ve soru sormaya yetkiliyim" dedi.

Müşteki ve sanık avukatlarının ayağa kalkmadan beyanlarda bulunmak istemesi üzerine mahkeme başkanınca avukatların duruşma salonundan çıkarılmasına karar verildi.

Duruşma salonu önünde konuşan avukat Ali Rıza Dizdar, bu durumun avukat haklarına karşı bir girişim olduğunu söyledi. Ali Rıza Dizdar ayrıca avukatların nihai karar esnasında hükmün ayakta dinleneceğini ifade etti. Avukatların sürekli ayakta durması gibi bir zorunluluğun olmadığını da söyledi. Avukat Dizdar ayrıca duruşmadan kendilerinin çıkarıldığını ve içeride avukatlar olmadan şahit dinlendiğini ifade etti. Dizdar, savunma hakkının kısıtlandığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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