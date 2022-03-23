Duruşmada ayakta duramayınca hakim dayanamadı - Son Dakika
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Duruşmada ayakta duramayınca hakim dayanamadı

23.03.2022 09:55
Duruşmada ayakta duramayınca hakim dayanamadı

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçu sebebiyle görülen duruşmada tanık olarak dinlenen şahıs, koridorda ve salonda uyuyakalıp, konuşmakta güçlük çekti.

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçu sebebiyle görülen duruşmada tanık olarak dinlenen şahıs, koridorda ve salonda uyuyakalıp, konuşmakta güçlük çekti. Tanığın davranışlarından şüphelenen mahkeme başkanı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu.

Haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan dava açılan A.F.Ç. ve M.C.'nin yargılanmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tanık F.B. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını söyledi. Sanıkların savunmasının ardından tanık F.B. salona alındı. Defalarca salona çağrılan F.B.'nin koridorda bulunan koltuklar üzerinde uyuyakaldığı görüldü. Görevliler tarafından uyandırılmasının ardından tanık kürsüsüne gelen F.B.'nin ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Tanık F.B.'nin davranışlarından şüphelenen mahkeme başkanı ise uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu. Bunun üzerine tanık F.B., "Ben uyuşturucu içerim ama bugün içmedim" dedi. Ayakta durmakta zorlanan F.B., ifadesinin ardından dışarı çıkarıldı.

"Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan yargılanan 2 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Duruşmada ayakta duramayınca hakim dayanamadı

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Mahkeme, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duruşmada ayakta duramayınca hakim dayanamadı - Son Dakika


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