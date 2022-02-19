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DURUŞMADA CEZA ALINCA, ESKİ SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ONUN YÜZÜNE FIRLATTI - Son Dakika

DURUŞMADA CEZA ALINCA, ESKİ SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ONUN YÜZÜNE FIRLATTI

19.02.2022 10:34

ADANA'da özel güvenlik görevlisi O.K. (41), eski sevgilisi G.D.?ye (41) yönelik şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çaptırılırdı.

ADANA'da özel güvenlik görevlisi O.K. (41), eski sevgilisi G.D.?ye (41) yönelik şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çaptırılırdı. Kararı duyunca öfkelenen O.K. tehditle değil gönül ilişkisi yaşadıklarını söyleyip, çantasından eski sevgilisine ait olduğunu iddia ettiği sutyen ve külotu çıkarıp onun yüzüne doğru fırlattı. G.D., avukatı aracıyla sanık hakkında özel hayatın gizliliği, hakaret ve aşağılama suçlarından şikayetçi oldu.

Bir firmanın kafeteryasında çalışan G.D., aynı yerde çalışan güvenlik görevlisi O.K. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Genç kadın, bir süre sonra sevgilisinin kendisine baskı uyguladığı gerekçesiyle ilişkiyi bitirmek istedi. Ancak O.K., bu isteği kabul etmedi. Defalarca ayrılma isteğini yineleyen G.D., iddiaya göre eski sevgilisi tarafından 'telefonumda çıplak fotoğrafların var. Benden ayrılırsan ailene, arkadaşlarına gönderirim' diyerek tehdit etti. Bir süre tehdit ve şantaja boyun eğen G.D., daha sonra O.K.?nin görüşme teklifini reddetti. O.K. kendisinden ayrılan G.D.?nin uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarını ailesine ve arkadaşlarına yolladı. Bunun üzerine G.D., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan O.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI AİLESİNE GÖNDERDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından O.K. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 16 Kasım 2021'de görülen ilk duruşmasında G.D., sanık O.K.?nin kendisini sürekli tehdit ettiğini, birlikte olma teklifini reddettiği için özel fotoğraflarını ailesine yolladığını ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, intihar etme aşamasına geldiğini söyledi. O.K. ise G.D. ile rızasıyla birlikte olduğunu, onun kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını, bundan dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürdü.

CEZASINI DUYUNCA KADIN İÇ ÇAMAŞIRI FIRLATTI

15 Şubat'ta görülen karar duruşmasında sanık O.K. ile şikayetçi G.D. ve avukatları hazır bulundu. Her iki taraf da önceki ifadelerini yineledi. Duruşma sonunda hakim, O.K.?ye hakaret suçundan 1860 lira adli para cezası, şantaj suçundan 1 yıl 15 gün, tehdit suçundan 6 ay 7 gün, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, şantaj ve tehdit suçlarından verdiği cezalarda hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararı duyunca öfkelenen O.K. tehditle değil gönül ilişkisi yaşadıklarını söyleyip, çantasından çıkardığı, eski sevgilisine ait olduğunu iddia ettiği sutyen ve külotu 'al senin çamaşırların? diyerek yüzüne doğru fırlattı.

'HAKİMİN, SAVCININ GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI'

G.D.?nin avukatı Hakan Tamgüç, müvekkilinin yaşadığı bu olayın çok çirkin olduğunu söyledi. O.K.?nin, müvekkilinin peşini bırakmadığını ve hayatını çekilmez hale getirdiğini belirten Tamgüç, 'Karar mahkemesinde 4 ayrı suçtan ceza aldı. Kararı duyup sinirlenen sanık duruşma salonunda çantasında getirdiği kadın iç çamaşırlarını, hakimin, savcının gözü önünde müvekkilime doğru fırlattı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Avukatlık hayatımda böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. Müvekkilimin iç çamaşırları olduğunu iddia ederek özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarını yargı önünde işlemiştir. Gerek yargılama makamı, gerekse biz aşağılandık. Bu hareketin cezalandırılması konusunda olayın sonuna kadar takipçisi olacağım dedi.

DURUŞMADA CEZA ALINCA, ESKİ SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ONUN YÜZÜNE FIRLATTI
DURUŞMADA CEZA ALINCA, ESKİ SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ONUN YÜZÜNE FIRLATTI
DURUŞMADA CEZA ALINCA, ESKİ SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ONUN YÜZÜNE FIRLATTI

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Güvenlik Görevlisi, Hakaret, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DURUŞMADA CEZA ALINCA, ESKİ SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ONUN YÜZÜNE FIRLATTI - Son Dakika


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