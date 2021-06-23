Üye Girişi
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım - Son Dakika

Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım

23.06.2021 14:29
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım, System.String[]

BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammet Yaşar'ı (34) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kenan Erdal (23), haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammet Yaşar'ı (34) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kenan Erdal (23), haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu, mahkemedeki savunmasında müvekkilinin eylemi 'meşru müdafaa' olarak işlediğini ifade ederek, "Sayın heyetten çok özür dileyerek söylüyorum ama bugün heyetten herhangi biri bana silah doğrultursa ben de kendimi korumak için silah doğrultmak zorunda kalırım" dedi.

Olay, geçen yıl mayıs ayında, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi, 1'inci Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Muhammet Yaşar, Kenan Aladağ ve Mehmet Fatih Şahap yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahap ve Aladağ ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis, olayla ilgili Mehmet Fatih Şahap ve Kenan Erdal'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Erdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konurken, Şahap adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kavga anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kenan Erdal'ın belindeki silahı çıkarıp karşı gruba ettiği ve hayatını kaybeden Muhammet Yaşar'ın yere düştüğü yer aldı.KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜBursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan Kenan Erdal karar duruşmasına çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu sanık Kenan Erdal, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mahkeme salonuna izleyici alınmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.'O ANKİ HEYECANLA SİLAHIN TETİĞİNE BASTIM'Duruşmada son sözleri sorulan Kenan Erdal, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Pişmanım, ancak maktul oraya gelince küfreder şekilde geldi. Daha sonra Kenan'ın boynunu tuttu ve silahı çıkarttı. Ben de onu korumak amacıyla silahımı çıkarttım. Mehmet Fatih de bana silahı doğrultmuştu. Kamera kayıtlarında vardır. O anki heyecan ile silahın tetiğine bastım. Daha sonra da tutukluluk yaptı ve patlamadı. Muhammed'in vurulduğunu da görmedim. Takdir mahkemenindir. Ölen kişinin ailesinden de özür diliyorum" dedi.AVUKAT: BİRİ BANA SİLAH DOĞRULTURSA BEN DE SİLAH DOĞRULTURUMSanığın avukatı Hakan Gündoğdu, mahkeme heyetine müvekkilinin eylemi 'meşru müdafaa' olarak işlediğini ifade ederek, "Müvekkil eylemi bile isteye işlememiştir. Sayın heyetten çok özür dileyerek söylüyorum ama bugün heyetten herhangi biri bana silah doğrultursa ben de kendimi korumak için silah doğrultmak zorunda kalırım. Aynı şeyi sizler de yaparsınız" diye konuştu.HEM HAKSIZ TAHRİK HEM DE İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme heyeti son savunmaların ardından kararını verdi. Heyet sanık Kenan Erdal'a önce 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezasını 15 yıla indirdi. Mahkeme başkanı sanığın mahkemedeki tavırlarını da göz önünde bulundurarak iyi hal indirimiyle beraber Erdal'ın cezasını 12,5 yıla düşürdü.


Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım
Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım

Mehmet Fatih, Mahkeme, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor 16:03 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı 15:30 Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı
Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı 15:22 Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı 15:20 Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı 14:55 Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu 13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar

Son Dakika Haberleri
16:05 Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi
16:02 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor
15:55 Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı
15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum
15:31 Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı
15:21 Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı
15:21 Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi
15:20 Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı
14:55 Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı
14:47 İBB, Eminönü-Alibeyköy tramway hattını bitirmek adına Fransa'dan kredi alacak
Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi Almanya'daki görevinden ayrılacak Löw'ün en yakın yardımcısı Fenerbahçe'ye sinyal verdi         
16:05
Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı Bir özelleştirme adımı daha atıldı! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı         
15:56
Son Dakika! Rusya'nın Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı         
15:31
NBA yıldızı Michael Jordan milyonlarca dolar kaybetti! GameStop, hisselerini 1.1 milyar dolara sattı NBA yıldızı Michael Jordan milyonlarca dolar kaybetti! GameStop, hisselerini 1.1 milyar dolara sattı         
15:27
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde         
15:12
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 16:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Duruşmada garip savunma: Heyetten biri silah doğrultursa ben de silah doğrultmak zorunda kalırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement