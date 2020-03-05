Duruşmada sandalye yumruklayan cinayet sanığına müebbet hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duruşmada sandalye yumruklayan cinayet sanığına müebbet hapis - Son Dakika

Duruşmada sandalye yumruklayan cinayet sanığına müebbet hapis

13 dakika önce

KOCAELİ'nde, ağabeyini bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Müfit Eryılmaz, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada sandalye yumruklayan cinayet sanığına müebbet hapis, System.String[]

KOCAELİ'nde, ağabeyini bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Müfit Eryılmaz, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan Eryılmaz, mahkeme heyetine, "Beni sinirlendirmeyin" diye bağırarak, sandalyeyi yumrukladı.

Olay, 2017 yılında, Körfez ilçesinin Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Müfit Eryılmaz, ağabeyi Haluk Eryılmaz ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Eryılmaz, ağabeyini göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Haluk Eryılmaz, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Müfit Eryılmaz ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müfit Eryılmaz hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçlaması ile dava açıldı.

SANIK AVUKATI:  AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Müfit Eryılmaz'ın 'alt soy ve üst soydan birini öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapılması için taraflara söz verildi. Müfit Eryılmaz'ın avukatı, yaptığı savunmada, "Müvekkilimizin akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyoruz. Öldürdüğü kişi için 'Ağabeyim bana 8 yaşındayken bana tecavüz etti' diyor. Yaşadığı travmanın sebebi belki Müfit'e yaptıklarıdır. Müfit bunları ailesine anlattığında kendisine hep 'Bu deli' demişlerdir. Ama bir suç işleyince Müfit bir anda akıllı oldu" dedi.

'BENİ SİNİRLENDİRMEYİN' DİYE BAĞIRDI

Son sözü sorulan sanık Müfit Eryılmaz ise tahliye ve beraat talebinde bulundu. Eryılmaz, mahkeme heyetine, "Beni sinirlendirmeyin, beni sinirlendirmeyin" diye bağırarak, oturduğu sandalyeye yumruk attı.

Mahkeme heyeti, sanık Müfit Eryılmaz'ın 'alt soy ve üst soydan birini öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
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