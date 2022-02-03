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Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi

03.02.2022 17:16
Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi

Bakırköy Adalet Sarayı'nda Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık A.S. (52), mahkemenin tahliye kararının ardından kalp krizi geçirdi. A.S.'nin kalp hastası olduğu öğrenildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, kalp hastası olduğu da öğrenilen 52 yaşındaki tutuklu sanık A.S., mahkemenin kendisi hakkında tahliye kararı vermesi üzerine kalp krizi geçirdi.

MAHKEMEDEN HASTANEYE TAŞINDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, duruşma salonunun olduğu kata gelerek ilk müdahaleyi burada yaptı. Müdahalenin ardından jandarma ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşınan A.S. hastaneye kaldırıldı.

Duruşmada tahliye alan tutuklu, tahliye kararını duyunca sevinçten kalp krizi geçirdi
Duruşmada tahliye alan tutuklu, tahliye kararını duyunca sevinçten kalp krizi geçirdi
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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