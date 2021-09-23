Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Popçuya ağır gönderme! Ezeli rakiplere bile böyle cevap verilmedi

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir tazminat davasından çıkan iki grup, Şanlıurfa Adliyesi'nin bahçesindekavga etti. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Adem Ç., İbrahim G., Mehmet G., Hüseyin G. ve Aydın G. bıçakla yaralandı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarma ile polisin müdahale ettiği kavgada yaralananlar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerden bazılarını gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.