Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir tazminat davasından çıkan iki grup, Şanlıurfa Adliyesi'nin bahçesindekavga etti. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Adem Ç., İbrahim G., Mehmet G., Hüseyin G. ve Aydın G. bıçakla yaralandı.
Jandarma ile polisin müdahale ettiği kavgada yaralananlar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerden bazılarını gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika