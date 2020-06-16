Duruşmalar başladı, Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Duruşmalar başladı, Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
KORANAVİRÜS nedeniyle duruşmalara ara verilmesinin ardından bugün duruşmalara başlanması ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu.
KORANAVİRÜS nedeniyle duruşmalara ara verilmesinin ardından bugün duruşmalara başlanması ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç aydır ara verilen duruşmalara bugünden itibaren yeniden başlandı.
OTOPARKTA YÜZLERCE METRE KUYRUK OLUŞTU
Bugünden itibaren duruşmalara başlanan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Adliyeye gelen kuyrukta uzun süre bekledikten sonra içeriye alındı. Adliyede işi olduğunu belgeleyemeyen kişiler içeriye alınmadı. İçeriye alınanların tamamının ateşi ölçüldü. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar sürekli olarak görevliler tarafından uyarıldı. Uyarı yazıları ve görevlilerin uyarılarına rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.Adliyede asansörlerin yük kapasiteleri 4 kişi alınacak şekilde ayarlandı. Tüm katlara el dezenfektanları yerleştirildi. Duruşma salonlarındaki koltuklar arasında boşluk bırakıldı. Vatandaşların sosyal mesafelere uymalarını sağlamak için koltuklara uyarı yazıları yazdı. Adliyenin içerisinde pandemiye ilişkin çok sayıda uyarı levhası ve yazıları asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:11 Kaynak: DHA
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