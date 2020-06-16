Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu (1) - Son Dakika
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu (1)
Halil YILMAZ / Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu.
Halil YILMAZ/ Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
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16.06.2020 16:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu (1) - Son Dakika