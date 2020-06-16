DURUŞMALAR BAŞLADI, İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU - Son Dakika

, Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün itibariyle yeni normalleşme adımları başladı. Yargısal sürecin ve duruşmaların başlamasıyla birlikte, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan ve bugün itibariyle duruşmaların görülmeye başladığı İstanbul Adalet Sarayı'nın giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, adliye personelleri ateş ölçer ve maske kontrolü yaptıktan sonra sırada bekleyen vatandaşların adliyeye girmesine izin verdi.

"İNSANLAR AKIN AKIN ADLİYEYE GELİYOR"

Sırada bekleyen Doğan Yörük " Sosyal mesafe kimsede yok zaten, Allah herkese yardım etsin" dedi. Ali Haydar Kunulu ise "Ülkede 1 Haziran'dan beri sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor, adliyede bunun en somut göstergesi. Bugün itibariyle insanlar akın akın adliyeye geliyor." diye konuştu.

Halil Güneş ise "Bugünlere tarih vermişler, normal diye karşılıyorum. Koronavirüs tehlikesinden illaki korkuyoruz ama bu sırada elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İstanbul