Duruşmalar başlayınca adliye önünde kuyruk oluştu - Son Dakika

ANTALYA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden görülmeye başlanmasıyla adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görülen vatandaşlar, belgelerine bakıldıktan sonra ateşleri ölçülüp, içeri alındı.

Antalya Adalet Sarayı'nda bugün itibariyle yeni normalleşme adımları atıldı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. İçeri girme telaşı nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü. Güvenlik görevlileri ateş ölçüp ve maske ve evrak kontrolü yaptıktan sonra sırada bekleyenlerin adliyeye girmesine izin verdi.Adliyeye girmek için sırada bekleyen Yasin Özkara, "Büyük bir sıra ama çok fazla beklemiyoruz. İşimiz vardı, onun için gelmiştik. Şansımızdan oldukça hızlı ilerliyor" dedi. Hastalık olduğu için içeriye sırayla alındığını belirten Kübra İşeri, "Bu duruma anlayış gösteriyoruz. Sıraya yeni girmemize rağmen oldukça hızlı ilerliyor. Ayrıca insanların sıra ile girmesi güzel" diye konuştu. Adliyenin açılacağını günü heyecanla beklediğini söyleyen Avukat Ramazan Kıyak ise, "Yoğunluk var ama inşallah kısa sürede normale döner. İnsanlar için her şeyin hayırlısı olsun" dedi.