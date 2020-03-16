Duruşmalara "korona virüsü" tedbiri - Son Dakika
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Duruşmalara "korona virüsü" tedbiri

6 saat önce

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Mersin ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan bütün duruşmalar ertelendi.

Duruşmalara

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Mersin ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan bütün duruşmalar ertelendi.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin 'korona virüsü hakkında alınacak tedbirler' konulu yazısı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında, yargılama faaliyetlerinin herhangi bir soruna sebebiyet vermeksizin tutuklu işlere yönelik yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ve gerekli durumlarda SEGBİS uygulaması hususunun değerlendirilmesi istendi. Bu kapsamda Mersin ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmalar ertelendi. Belirlenecek yeni duruşma tarihleri dosyanın taraflarına ayrıca bildirilecek. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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