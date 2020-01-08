Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

7 saat önce

Kayseri'de aralarında husumet bulunan Erciyesspor'un eski yöneticisi Ahmet Demir'i adliye önünde öldüren Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de aralarında husumet bulunan Erciyesspor'un eski yöneticisi Ahmet Demir'i adliye önünde öldüren Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davada duruşmaya gelen Erciyesspor'un eski mali sorumlusu Ahmet Demir, aralarında husumet bulunan Mehmet A. ile adliye önünde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., yanındaki silahla Ahmet Demir'e ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet emir, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet A., sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Ahmet Demir, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis
Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:09 Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
19:52 ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Son Dakika Haber
19:49 'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Son Dakika Haber
19:44 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika Haber
19:40 İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]