Bakırköy Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davası çıkışında taraflar birbirine girdi. Adliye karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada iki kişi vurularak yaralandı.
Otoparkta çıkan silahlı çatışmada iki kişi vuruldu. Yaralıların durumlarına ilişkin net bir bilgi henüz elde edilemezken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara müdahalede bulunuyor.
Olay yerinden ilk kareler:
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı - Son Dakika