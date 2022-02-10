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Duruşmaya giden avukat kaza yaptı - Son Dakika

Duruşmaya giden avukat kaza yaptı

10.02.2022 14:15
Duruşmaya giden avukat kaza yaptı

Kırşehir'den Ankara Adliyesi'ne duruşmaya giden avukat kaza yaptı.

Kırşehir'den Ankara Adliyesi'ne duruşmaya giden avukat kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza Kaman ilçesi çevre yolu mevkiinde E.Ö, yönetimindeki otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile meydana geldi. Şarampole devrilen otomobilde bulunan avukat E.Ö, yanında bulunan stajyeri ve çalışan personeli hafif yaralanarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Ankara Adliyesi, Kırşehir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duruşmaya giden avukat kaza yaptı - Son Dakika


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