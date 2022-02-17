Üye Girişi
Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın trafik cezası iptal edildi - Son Dakika

Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın trafik cezası iptal edildi

17.02.2022 11:03
Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın trafik cezası iptal edildi

İzmir'de duruşmaya yetişmek için otomobiliyle hız sınırını aşan avukat Mustafa Tunç'a kesilen 314 liralık trafik cezası, Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi.

İzmir'de duruşmaya yetişmek için otomobiliyle hız sınırını aşan avukat Mustafa Tunç'a kesilen 314 liralık trafik cezası, Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesinde yer alan bir mahkemede görülen davanın saat 09.00'daki duruşmasına katılan avukat Tunç, daha sonra Ödemiş Adliyesinde 10.20'de görülecek olan başka bir davanın duruşmasına yetişmek üzere otomobiliyle yola çıktı.

Yolda 90 kilometre olan hız sınırını aşıp radara yakalanan Tunç'u durduran trafik polisleri, Tunç'un 123 kilometre hızla gittiğini belirleyerek 314 lira trafik cezası uyguladı.

Ödemiş Aile Mahkemesindeki duruşmaya yetişen Tunç, trafik cezasının iptali için Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Hakim, sunulan delillerden, avukatın duruşmaya yetişmek üzere hız sınırını aşıp ceza yediği kanaatine vararak kararı iptal etti. İptal kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar muteriz hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2A maddesi uyarınca hakkında idari para cezası düzenlenmiş ise de dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde muterizin avukat olduğu ve kabahat eyleminin işlendiği tarihte Ödemiş Aile Mahkemesindeki duruşmaya geldiği esnada yetişmek amacıyla hız sınırını aştığı, bu durumun keyfi olmadığı ve kamu görevi nedeniyle yapılmış olması haklı nedenine dayandığı, hakkaniyet gereği yapılan itirazın kabulü ile hakkında düzenlenen idari para cezası karar tutanağının iptaline karar vermek gerekmiştir."

Trafik cezasının, Kabahatler Kanununun 28/10 maddesi uyarınca "kesin olmak üzere" iptal edildiği de kararda belirtildi.

"Polis, 'Bugün ceza kestiğimiz 5. avukatsınız' dedi"

Avukat Tunç, AA muhabirine, mahkemelerin duruşma saatlerini avukatlara göre tayin etmediğini, kısıtlı zamanda ilçedeki adliyede görülen duruşmaya yetişmek için hız yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Cezayı uygulayan polise, avukat olduğunu ve duruşmaya yetişmeye çalıştığını söylediğini polisin ise "Bugün ceza kestiğimiz 5. avukatsınız." yanıtını verdiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Cezaya, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu ve bunun Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer aldığını belirterek itiraz ettim. Diğer duruşmaya gecikmemek adına trafik güvenliğini göz önünde bulundurarak hız sınırını aştığımı bildirdim. İtirazımda kabahatin kasıtlı işlenmesi gerektiğini ancak burada kasıt unsurunun bilerek ve isteyerek gerçekleşmediğinin göz önünde bulundurulmasını talep ettim. Sulh ceza hakimliği iptal talebimizi kabul etti ve trafik cezamı iptal etti."

Trafik cezasını erken indirimden faydalanıp ödediğini ancak itirazda bulunmayı da ihmal etmediğini belirten Tunç, hem trafik cezasının iptal olduğunu hem de yaptığı ödemeyi geri aldığını bildirdi.

YORUMLAR
500

Mustafa Tunç, Ödemiş, İzmir, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın trafik cezası iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:07 AVM'nin üstünde olan camide 3 vakit namaz kılıyor! Sebebini duyanlar hayret ediyor
11:00 TÜİK'e göre İstanbul'da insanlar en çok Avrupa Yakası'nda yaşıyor
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:48 Taylan Antalyalı eleştiriler sonrası psikolojik destek alıyor
10:48 Vurgunun böylesi! 2 TL'ye mal olan salatalık, nasıl 30 TL'ye satılıyor?
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
10:44 Babasının kredi kartıyla oyun indirdi! Ama bıraktığı notla affedilmeyi hak etti
10:42 Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?
10:41 Gülşen'den "Namus" şarkılı gönderme: Namuslu görünmek kimlere kalmış?
10:37 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Şentürk davasına müdahil olacak! "En ağır ceza" vurgusu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın trafik cezası iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement