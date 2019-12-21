DURUSU GÖLÜ'NDE ÖLEN 2 ARKADAŞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel DURUSU GÖLÜ'NDE ÖLEN 2 ARKADAŞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

DURUSU GÖLÜ'NDE ÖLEN 2 ARKADAŞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 saat önce

Çatalca'daki Durusu Gölü'nde açıldıkları balıkçı kayığının alabora olması sonucu hayatını kaybeden 2 arkadaşın, kayıkta birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı.

DURUSU GÖLÜ'NDE ÖLEN 2 ARKADAŞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

Çatalca'daki Durusu Gölü'nde açıldıkları balıkçı kayığının alabora olması sonucu hayatını kaybeden 2 arkadaşın, kayıkta birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı.

Çatalca'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde, balıkçı kayığı ile Durusu Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Bir balıkçının yardımıyla 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kimlikleri belli olan kişilerden hayatını kaybeden Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan'ın birlikte balık tutarken kaydedilen videosu ve fotoğrafı ortaya çıktı. Mehmet Er tarafından kaydedilen görüntüde Er ve Üzeyir Temizkan, Saroz Körfezi'ndeyken görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü


- İstanbul
DURUSU GÖLÜ, Terkos Gölü, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
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