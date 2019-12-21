Durusu gölü'nde ölen 2 arkadaşın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Durusu gölü'nde ölen 2 arkadaşın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Durusu gölü'nde ölen 2 arkadaşın görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Çatalca'daki Durusu Gölü'nde açıldıkları balıkçı kayığının alabora olması sonucu hayatını kaybeden 2 arkadaşın, kayıkta birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı.

Çatalca'daki Durusu Gölü'nde açıldıkları balıkçı kayığının alabora olması sonucu hayatını kaybeden 2 arkadaşın, kayıkta birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı.

Çatalca'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde, balıkçı kayığı ile Durusu Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Bir balıkçının yardımıyla 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kimlikleri belli olan kişilerden hayatını kaybeden Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan'ın birlikte balık tutarken kaydedilen videosu ve fotoğrafı ortaya çıktı. Mehmet Er tarafından kaydedilen görüntüde Er ve Üzeyir Temizkan, Saroz Körfezi'ndeyken görülüyor.

Durusu gölü'nde ölen 2 arkadaşın görüntüleri ortaya çıktı

DURUSU GÖLÜ, Terkos Gölü, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:15 Kaynak: DHA
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