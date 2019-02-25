Düş 28" Sergisi 7 Mart'ta Açılacak

Ressam Nilgün İrmikçi'nin 30 yıllık sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerden özel bir seçkinin yer aldığı "Düş 28" başlıklı sergi, 7 Mart'ta MAKERY 41'de sanatseverle buluşacak. Dünya Kadınlar Günü
kapsamında açılacak sergiden elde edilen gelir, serginin açılışına da destek veren Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.
Sanatçının bugüne kadar gerçekleştirdiği soyut figür üretim pratiğini özetleyecek sergide, ayrıca İrmikçi'nin karmaşık insan ilişkilerini irdelediği eserler de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Yağlı ve sulu boya eserlerden oluşan sergi, 31 Mart'a kadar görülebilecek.
Nilgün İrmikçi kimdir?
Ressam ve grafiker Nilgün İrmikçi, 1954'de Gaziantep
'de dünyaya geldi. 1971'de İstanbul
İlköğretmen Okulu Resim Semineri'nde eğitim alan İrmikçi, daha sonra 4 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. İrmikçi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'ndan (Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi) 1979'da mezun oldu.
"Devrimler Tarihi Ansiklopedisi" hazırlanışı sırasında grafik ve sayfa düzeni ekibinde yer alan sanatçı, sulu boya ve yağlı boya ile figüratif soyutlama çalışması olarak birçok esere imza attı. Türkiye
'nin birçok yerinde sergi açan İrmikçi, 19 Temmuz 2007'de İstanbul'da vefat etti.