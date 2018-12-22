Son Dakika Haberleri: Duş Almak İçin Girdiği Banyoda Ölü Bulundu

Duş Almak İçin Girdiği Banyoda Ölü Bulundu

37 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Milazim Avşar (47), duş almak için girdiği banyoya ölü bulundu.

Duş Almak İçin Girdiği Banyoda Ölü Bulundu, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Milazim Avşar (47), duş almak için girdiği banyoya ölü bulundu.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde hasta olan annesi ile birlikte yaşayan, aşırı kilo ve sağlık sorunları olan Milazim Avşar, dün akşam duş almak için banyoya girdi. Bu sırada komşuları, yaşlı kadın ve oğlu için yemek getirdi. Milazim Avşar'ın uzun süre banyodan çıkmamasından şüphelenen komşuları içeri girdi. Milazim Avşar'ı yerde hareketsiz gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Milazim Avşar'ın öldüğü belirlendi. Bekar olan Milazim Avşar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım Süper Kahraman Deadpool'un Yıldızı Ryan Reynolds 'Çirkin Kazak' Kurbanı Oldu

Oyuncu Erdal Tosun'un Ölümüne Neden Olan Sürücünün 3 Yıl 4 Aylık Cezası Onandı Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:41:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duş Almak İçin Girdiği Banyoda Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]